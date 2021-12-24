В автомобилях Илона Маска заблокируют доступ к играм во время вождения

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В автомобилях Илона Маска заблокируют доступ к играм во время вожденияСпустя пару дней после объявления о начале расследования
Под давлением Национальной администрации безопасности дорожного движения, компания Tesla согласилась отключить запуск видеоигр на центральных сенсорных экранах во время движения своих автомобилей.
Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla обновит ПО своих автомобилей, чтобы функция под названием "Passenger Play" была заблокирована и не работала во время движения автомобиля.
Это произошло после того, как агентство объявило, что начнет официальное расследование в связи с опасениями по поводу того, что владельцы автомобилей Tesla будут играть в видеоигры во время движения авто.
Расследование охватывает около 580 000 автомобилей Tesla 2017-2022 модельных годов. При этом не уточняется, были ли аварии или травмы, вызванные этой этой функцией.
Источник: AP news