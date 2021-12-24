В автомобилях Илона Маска заблокируют доступ к играм во время вождения

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla обновит ПО своих автомобилей, чтобы функция под названием "Passenger Play" была заблокирована и не работала во время движения автомобиля.



Это произошло после того, как агентство объявило, что начнет официальное расследование в связи с опасениями по поводу того, что владельцы автомобилей Tesla будут играть в видеоигры во время движения авто.



Расследование охватывает около 580 000 автомобилей Tesla 2017-2022 модельных годов. При этом не уточняется, были ли аварии или травмы, вызванные этой этой функцией.