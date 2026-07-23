Опубликовано 23 июля 2026, 18:331 мин.
В Балашихе запустят цикл лекций о нейросетях в парке «Пехорка»Жителей округа научат применять искусственный интеллект в быту
Проект «ИИ без сложных слов» стартует в августе и продлится до начала сентября, а слушателям расскажут об истории и принципах работы нейросетей. Программу подготовили совместно с ведущими российскими экспертами в области ИИ и специалистами «Сбера» в рамках образовательной инициативы «Школа 21».
© Пресс-служба администрации Городского округа Балашиха
Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что в парке «Пехорка» пройдет серия лекций с прикладными рекомендациями для жителей любого возраста. Организаторы обещают показать, как использовать нейросети и цифровые сервисы в учебе, работе и повседневных задачах — включая взаимодействие с государственными сервисами.
Лекции сделают бесплатными и открытыми для всех желающих, а расписание опубликуют в официальных аккаунтах администрации Балашихи. По словам организаторов, проект станет частью системной работы по повышению цифровой грамотности жителей и должен сделать знания об ИИ доступными для широкой аудитории.