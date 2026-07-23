В Балашихе запустят цикл лекций о нейросетях в парке «Пехорка»

Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что в парке «Пехорка» пройдет серия лекций с прикладными рекомендациями для жителей любого возраста. Организаторы обещают показать, как использовать нейросети и цифровые сервисы в учебе, работе и повседневных задачах — включая взаимодействие с государственными сервисами.

Лекции сделают бесплатными и открытыми для всех желающих, а расписание опубликуют в официальных аккаунтах администрации Балашихи. По словам организаторов, проект станет частью системной работы по повышению цифровой грамотности жителей и должен сделать знания об ИИ доступными для широкой аудитории.