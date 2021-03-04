В банковские карты MasterCard внедрят сканер отпечатка пальцев

Что интересно, ещё в 2017 году подобная технология внедрялась MasterCard самостоятельно. Но новая разработка обещает оказаться ещё качественнее за счёт использования нового набора микросхем от Samsung System LSI Business, пишет Engadget. Также стоит отметить, что южнокорейский ИТ-гигант не торопится делиться какими-либо техническими подробностями.