В банковских чат-ботах нашли опасную уязвимость

Сообщается, что выявленная уязвимость банковский чат-ботов позволяет мошенникам выяснить не только баланс счета, но и номер телефона, а также номер и срок действия карты жертвы.

“Уязвимости позволяют попасть в личный кабинет клиента в чат-боте и обойти механизм подтверждения операции, например, во время перевода денег. В ходе пентестов удавалось зайти в аккаунт тестового клиента и совершить операцию на перевод денег”, — поделился специалист.

Отмечается, что профили клиента на сайте банка и в мессенджере не имеют связь. Так, в случае, если мошенник вошел в аккаунт пользователя в чат-боте, у него не будет возможности перейти и в его аккаунт аккаунт.