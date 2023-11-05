В Барнауле появится возможность оплачивать проезд через приложение

В Барнауле будет введена возможность оплаты проезда в общественном транспорте через виртуальную карту. Это означает, что вам больше не нужен пластиковый билет или карта. Для использования этой опции вам просто нужно будет установить приложение «Центртранс» на свой смартфон. В этом приложении будут доступны все необходимые неперсональные тарифы для оплаты проезда.

В данный момент городская компания «Центртранс» проводит тестирование этой новой системы. Жители Барнаула смогут попробовать использовать виртуальные карты для оплаты проезда в следующем году. Это удобное и современное решение, которое сделает проезд в общественном транспорте более доступным и простым для горожан.