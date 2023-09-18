Наука и технологии
16:30, 18 сентября 2023
1 мин.

В Беларуси создали собственный прозрачный дисплей

Причём модельный ряд планируется расширять

В рамках выставки инновационных разработок в Минске, белорусская компания «Горизонт» представила ряд новинок, среди которых особое внимание привлёк прозрачный жидкокристаллический дисплей.

По словам создателей, данный уникальный продукт может быть использован в рекламных кампаниях или как электронная витрина.

«Горизонт» планирует расширить линейку этих дисплеев, предложив модели с меньшей диагональю и, соответственно, более доступной стоимостью. Они могут быть как подвесными, так и настольными.

Поставляется же модель исключительно под заказ.

Отметим, что эта инновация стала одним из ярких примеров развития технологического сектора в Беларуси. Она не только демонстрирует потенциал местных производителей, но и открывает новые возможности для бизнеса и рекламы.

Новости партнеров
Новости партнеров