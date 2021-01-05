В Беларуси запустили платную национальную электронную почту

Так, отправка простого письма будет стоить 11 рублей, а заказного — 45 рублей, говорится на официальном сайте Минсвязи Беларуси. При этом уведомление о получении «корреспонденции» тоже платное. Сообщается, что новый способ связи призван обеспечить «безопасность и конфиденциальность переписки». Использовать для общения через национальную электронную почту можно как смартфон, так и компьютер.

Для того, чтобы воспользоваться новой системой, необходимо пройти аутентификацию почтового ящика. Делается это при помощи электронной цифровой подписи. При этом если пользователь не зарегистрирован на Белпочте, то его письмо распечатают и доставят.