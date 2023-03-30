Сначала мужчина начал заниматься экологической проблематикой и в итоге стал одержим идеей глобальной катастрофы, в результате которой погибнет человечество. При этом он начал утверждать, что единственное спасение человека — искусственный интеллект.

На этом фоне бельгиец увлёкся общением с «Элизой», чат-ботом, аналогичным ChatGPT. По мере развития общения, диалоги между человеком и нейросетью приобретали всё более мистический характер.

После полутора месяцев активной «переписки» пользователь начал откровенничать о желании покончить с собой, а бот его не только не остановил, но и написал «Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах». Это было последнее сообщение «Элизы» собеседнику.