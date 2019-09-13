В Белгороде начнут развивать нанотехнологии для сельского хозяйства

”Сегодня мы создали научно-образовательный центр по линии инноваций в агропромышленном комплексе (АПК), разработали платформу, которая будет заниматься и занимается цифровизацией сельского хозяйства, очень интересное и перспективное направление”, — рассказал Савченко, отметив при этом, что платформа разрабатывалась с расчетом на аграрный сектор всей России.

Так стоит отметить, что полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который также находился на этом форуме, заявил, что Россию вполне можно назвать "региональной цифровой сверхдержавой".