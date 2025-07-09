В Белом доме возмутились затягиванием Apple переноса производства iPhone в США

Чиновник остро раскритиковал генерального директора Apple Тима Кука за отсутствие шагов по переносу производства iPhone в США. Имеется в виду глобальный переход производственных мощностей Apple в США — из Китая и Индии.

Наварро считает, что с учётом новых технологий и возможностей, Кук должен был уже давно начать производство в других странах и, прежде всего, в США.

Однако, эксперты предупреждают о сложностях переноса производства в США из-за логистических и экономических проблем, так как Apple использует детали из более чем 40 стран, но производство сосредоточено именно в Китае, частично в Индии. Это продиктовано возможностями, которых нет в США.