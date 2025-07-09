В Белом доме возмутились затягиванием Apple переноса производства iPhone в США

Опубликовано 09 июля 2025, 18:001 мин.
В Белом доме возмутились затягиванием Apple переноса производства iPhone в СШАЗаявление сделал советник Трампа
Apple может попасть под серьёзное давление администрации Трампа из-за зависимости от китайского производства. Об этом заявил старший советник Трампа по торговле Питер Наварро.
© Apple
Чиновник остро раскритиковал генерального директора Apple Тима Кука за отсутствие шагов по переносу производства iPhone в США. Имеется в виду глобальный переход производственных мощностей Apple в США — из Китая и Индии.
Наварро считает, что с учётом новых технологий и возможностей, Кук должен был уже давно начать производство в других странах и, прежде всего, в США.
Однако, эксперты предупреждают о сложностях переноса производства в США из-за логистических и экономических проблем, так как Apple использует детали из более чем 40 стран, но производство сосредоточено именно в Китае, частично в Индии. Это продиктовано возможностями, которых нет в США.