В Белоруссии заблокировали основные СМИ, которые освещали протесты

Стоит напомнить, что еще 22 августа 2020 года на территории Белоруссии были заблокированы десятки различных сайтов, в числе которых оказалось немало представителей СМИ. Еще раньше, в основной день президентских выборов и в течение нескольких дней после, у местных жителей не было возможности нормально пользоваться Google, YouTube, Twitter, Facebook и т.д.