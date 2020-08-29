Наука и технологии
Сегодня 11:23
В Белоруссии заблокировали основные СМИ, которые освещали протесты
К счастью, VPN-сервисы все еще доступны на территории страны
Как стало известно, сегодня в Белоруссии заблокировали основные СМИ, которые освещали протесты. Решение об ограничении доступа к “Наша Нiва” и Naviny.by приняло Министерство информации Республики Беларусь.
На данный момент известно, что сайты перестали открываться как минимум у абонентов A1, МТС и “Белтелеком”. В случае, если они пытаются попасть на один из вышеназванных сайтов, то они видят следующее сообщение:
Стоит напомнить, что еще 22 августа 2020 года на территории Белоруссии были заблокированы десятки различных сайтов, в числе которых оказалось немало представителей СМИ. Еще раньше, в основной день президентских выборов и в течение нескольких дней после, у местных жителей не было возможности нормально пользоваться Google, YouTube, Twitter, Facebook и т.д.