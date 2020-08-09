В Белоруссии заблокируют интернет и сотовую связь в день выборов

Сообщается, что минские работники гостиниц, предприятий, торговых точек получили негласное предупреждение о том, что в день выборов в городе будет ограничен доступ к интернету, сотовой связи. Кроме того, жители города также не смогут воспользоваться стационарными телефонами. Об этом изданию “Московский комсомолец” рассказал сотрудник одного из салона сотовой связи и гостиницы.

Источник отметил, что отключение связи коснется не только центра города, но и окраин. Также он напомнил, что аналогичная ситуация в Минске фиксировалась 19 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.