В Белоруссии запретят пластиковую посуду в кафе и ресторанах

Более полный перечень продукции, которая окажется под запретом, будет известна чуть позже, в течение трех месяцев. Также ведомство не опубликовало текст документа, но при этом постановление о запрете уже был принят белорусским правительством. Стоит отметить, что подобный запрет сложно назвать сюрпризом, так еще в марте текущего года действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял директиву, согласно которой правительство было обязано заняться разработкой и принятием целого ряда законов, связанных со снижением количества использованного пластика в стране.

Напомним, что пластиковая продукция наносит заметный ущерб окружающей среде, так как именно данные изделия составляют 85% всего мусора в Мировом океане. При этом что самое ужасное — порядка 50% всех этих пластиковых изделий одноразовые.