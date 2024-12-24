В Билайне назвали регионы с самым активным использованием ИИ

Билайн, Big Data & AI и Томский государственный университет создали рейтинг активности российских регионов в области искусственного интеллекта. Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, за ними следуют Томская и Свердловская области, Татарстан, Нижегородская и Московская области, Красноярский край и Самарская область. Исследование базировалось на анализе более миллиона записей, включая вакансии, научные публикации, запросы в интернете и данные из соцсетей.

Регионы оценивали по четырём критериям: интерес к ИИ, рынок труда, вклад в науку и активность в медиа. Так, индекс интереса рассчитывался на основе интернет-запросов, а научные достижения — по публикациям из базы Open Alex с учётом числа вузов и уровня межвузовского сотрудничества. Спрос на специалистов оценивали по количеству вакансий, скорости их закрытия и медианной зарплате. Для анализа присутствия в информационном поле использовались данные из соцсетей и СМИ, прошедшие многоступенчатую фильтрацию.

Заместитель директора по искусственному интеллекту Билайна Нина Матвиенко отметила, что рейтинг создавался для многогранной оценки проникновения ИИ в регионы России. Она подчеркнула, что проект должен стать инструментом для дальнейшего развития этой сферы. Директор Института анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко добавил, что исследование наглядно демонстрирует, где требуются специалисты по ИИ, и отметил значимость таких проектов для продвижения технологий по всей стране.