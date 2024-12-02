В Билайне рассказали о мошеннической схеме со скидками в Telegram

Перед «Чёрной пятницей» мошенники начали атаковать пользователей Telegram, используя скидки как приманку, сообщили в «Билайне». Они публикуют объявления о продаже товаров по крайне низким ценам, привлекая внимание жертв. Заинтересовавшись предложением, люди связываются с «продавцами» и попадают в ловушку.

После общения мошенники утверждают, что товар якобы закончился, но предлагают более выгодную альтернативу. Жертве отправляют ссылку на новый продукт через Telegram. Представители компании подчеркнули, что переход по такой ссылке может привести к взлому аккаунта.

Эксперты советуют быть осторожнее и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если предложение выглядит заманчиво. В «Билайне» отмечают, что это классический пример фишинга, когда злоумышленники используют популярные события, чтобы обмануть людей.