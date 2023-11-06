В «Билайне» рассказали о мошеннике, который звонил жертве более 1000 раз за семь минут

В октябре самый настойчивый телефонный мошенник попытался связаться с клиентом «Билайн» целых 1145 раз всего за 7 минут. Тем не менее, благодаря антифрод-системе компании, его атака была неуспешной, сообщил Петр Алферов, директор по борьбе с мошенничеством в «Вымпелкоме».

Антифрод-система «Билайн» защитила более 34 тысяч абонентов от телефонных мошенников в октябре. Самая долгая атака продолжалась около 7 минут, в течение которых мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но не смог успешно завершить звонок.

В мошеннических атаках мошенники автоматически звонят клиентам с использованием подставных номеров. Обычно они переключаются на новую цель, но иногда пытаются пробить систему на прочность, путём массированных попыток дозвона. Технически сети способны выдерживать множество одновременных вызовов, но антифрод-системы компаний могут успешно отклонять мошеннические попытки.