В Билайне рассказали, сколько спам-звонков блокируется каждый месяц

Опубликовано 08 апреля 2024, 19:53
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В Билайне рассказали, сколько спам-звонков блокируется каждый месяцВ марте 2023 года был поставлен рекорд в 2,13 млн звонков
В Билайне рассказали о количестве ежемесячных спам-звонков, которые блокируют в компании
Билайн, каждый месяц блокирует более 1 миллиона спам-звонков на мобильные телефоны москвичей, сообщает оператор. В марте было зафиксировано рекордное количество блокировок — 2,13 миллиона вызовов. Это стало возможным благодаря использованию различных технологических решений в сети оператора.
Директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков отметил, что их целью является защита клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. Он подчеркнул важность борьбы с рынком «серых» сим-карт. Они продолжают совершенствовать алгоритмы для обнаружения и блокировки спам-звонков, что позволяет им эффективно бороться с этой проблемой и видеть перспективы развития в области безопасности.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов