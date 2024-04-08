В Билайне рассказали, сколько спам-звонков блокируется каждый месяц

Билайн, каждый месяц блокирует более 1 миллиона спам-звонков на мобильные телефоны москвичей, сообщает оператор. В марте было зафиксировано рекордное количество блокировок — 2,13 миллиона вызовов. Это стало возможным благодаря использованию различных технологических решений в сети оператора.

Директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков отметил, что их целью является защита клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. Он подчеркнул важность борьбы с рынком «серых» сим-карт. Они продолжают совершенствовать алгоритмы для обнаружения и блокировки спам-звонков, что позволяет им эффективно бороться с этой проблемой и видеть перспективы развития в области безопасности.