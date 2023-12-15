В «Билайне» разработали систему защиты от DDoS-атак

Оператор связи «Билайн» готовится расширять свою деятельность в области кибербезопасности и анонсировал новый сервис, схожий с тем, что предоставляет компания Cloudflare. Вице-президент «Билайна» по корпоративному развитию и M&A, Ренат Насретдинов, рассказал о перспективах в области информационной безопасности и новом продукте, который будет представлен в ближайшем будущем.

Cloudflare известна своими услугами доставки контента (CDN) и защиты от DDoS-атак по всему миру, включая Россию. «Билайн» планирует предложить собственную версию подобного сервиса с улучшениями. Насретдинов подчеркнул, что сейчас услуги информационной безопасности в России пользуются большим спросом, и «Билайн» стремится стать значимым участником на рынке кибербезопасности.

Оператор уже предпринял шаги для укрепления своей позиции в этой сфере, включая приобретение компании CDNvideo, которая занимается логистикой трафика и быстрой доставкой контента. Насретдинов подчеркнул важность защиты контента, особенно в условиях растущих киберугроз, и отметил, что «Билайн» активно взаимодействует с вендорами по информационной безопасности для разработки нового продукта.