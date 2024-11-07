В «Билайне» создали защиту от массированных звонков

«Билайн» представил новый способ защиты своих пользователей от DDoS-звонков, при которых злоумышленники заваливают номер многочисленными вызовами, делая телефон временно недоступным. Генеральный директор компании Сергей Анохин сообщил, что команда разработала систему анти-DDoS для массового использования, чтобы защитить клиентов от подобного вида атак. Он подчеркнул, что в последние дни около 120 абонентов компании стали жертвами таких звонков, хотя атаки пока не приобрели массового характера.

В «Билайне» пояснили, что цель таких атак не в том, чтобы украсть деньги, а в том, чтобы временно вывести из строя связь, делая телефон пользователя недоступным для звонков. Благодаря новой системе защиты компания надеется предотвратить подобные неудобства, предоставляя клиентам дополнительные уровни безопасности. Система обнаруживает подозрительные всплески активности и автоматически включает для пострадавшего абонента «защитный купол», который блокирует DDoS-звонки.

Система защиты от DDoS-звонков у «Билайна» активируется автоматически и доступна бесплатно для всех абонентов. Она работает на основе алгоритмов, отслеживающих аномальные паттерны вызовов, и способна в режиме реального времени изолировать угрозу, позволяя пользователям пользоваться связью без перебоев.