Наука и технологии
Вчера 21:14
В ближайшее время Балтийский флот получит новейшие боевые вертолеты
Первые экипажи для управления обновкой уже прошли необходимую подготовку
Представители Министерства обороны Российской Федерации рассказали в беседе с журналистами издания “Известия” о том, что первые экземпляры модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М будут переданы Балтийскому флоту уже в 2020 году.
Основной эмблемой вертолета является птица с акулой в лапах, из-за чего его обычно называют охотником на акул. Что интересно, первые экипажи, которые будут управлять обновленным воздушным оружием, уже прошли полноценную подготовку на базе учебного центра Морской авиации в Ейске.
Напомним, что боевые возможности Ка-27М оказались в два раза более эффективными, чем возможности палубного Ка-27ПЛ. Модернизированная версия вертолета не имеет рулевого винта, в связи с чем они более компактна и способна совершать более рискованные маневры. Помимо этого Ка-27М оснащен самым современным оборудованием, а поиском подводных лодок занимается встроенная мощнейшая гидроакустическая станция, опускающаяся на тросе в воду.