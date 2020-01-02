В ближайшее время Балтийский флот получит новейшие боевые вертолеты

Основной эмблемой вертолета является птица с акулой в лапах, из-за чего его обычно называют охотником на акул. Что интересно, первые экипажи, которые будут управлять обновленным воздушным оружием, уже прошли полноценную подготовку на базе учебного центра Морской авиации в Ейске.

Напомним, что боевые возможности Ка-27М оказались в два раза более эффективными, чем возможности палубного Ка-27ПЛ. Модернизированная версия вертолета не имеет рулевого винта, в связи с чем они более компактна и способна совершать более рискованные маневры. Помимо этого Ка-27М оснащен самым современным оборудованием, а поиском подводных лодок занимается встроенная мощнейшая гидроакустическая станция, опускающаяся на тросе в воду.