В ближайшие 10-15 лет Россию начнут атаковать универсальные дроны

Причём это будут универсальные модели, созданные для всех сред — для моря, воздуха, суши и даже подводной среды. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Применение искусственного интеллекта в автономных беспилотных системах является будущим военной техники. Такие системы позволят решать задачи нанесения ударов по противнику с минимальными потерями собственных войск.

Важными мерами противодействия, считает Коротченко, должны стать развитие средств обнаружения и уничтожения беспилотных систем противника, а также создание собственных аналогичных систем.

Аналитик также отметил, что России важно понимать тенденции развития и наверстывать упущенное время в области разработки боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

По словам эксперта, следует привлечь военных экспертов и экспертные центры для аналитики и прогнозов по вопросам национальной обороны и безопасности.