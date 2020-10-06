Наука и технологии
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В ближайшие годы Россия будет лидером по переходу с налички на банковские карты
Как минимум до 2024 года
Управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер рассказал, что в ближайшие годы Россия будет лидером по переходу с налички на банковские карты. Связывают это с тем, что текущая пандемия коронавируса дала толчок развитию цифровых технологий внутри страны.
На тему развития платежей было проведено полноценное исследование специалистами BCG, на основе которого и был сделан вывод о сохранении россией лидерства по темпам роста безналичных платежей, сообщает агентство ТАСС. Ожидается, что Россия будет находиться на первом месте по этому показателю как минимум до 2024 года.
РФ в 2014-2019 годах была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки 15,6%, в последующие пять лет, скорее всего, Россия сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020-2024 годах 2,8-7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики.