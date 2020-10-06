В ближайшие годы Россия будет лидером по переходу с налички на банковские карты

РФ в 2014-2019 годах была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки 15,6%, в последующие пять лет, скорее всего, Россия сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020-2024 годах 2,8-7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики.

BCG