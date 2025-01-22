В ближайшие три года потребности в системах хранения данных вырастут в 2 раза

Сегодня 72% компаний уже активно используют искусственный интеллект, и еще 28% планируют внедрить его в ближайшие три года. ИИ требует значительных объемов данных, которые часто предпочтительнее хранить в облаке. Ожидается, что к 2028 году 69% всех данных, генерируемых ИИ, будут храниться в облаке, по сравнению с 65% в 2024 году.

Примечательно, что среди компаний, использующих более 100 петабайт данных, 87% сохраняют важные данные ИИ, такие как контрольные точки обучения, в облаке или на комбинации жестких дисков и SSD. Регулярность сохранения данных также увеличивается: 28% компаний сохраняют контрольные точки ежедневно, а 43% — еженедельно.

Также внимание бизнеса смещается в сторону долгосрочного хранения данных для улучшения точности моделей ИИ. 90% опрошенных считают, что длительное хранение данных повышает результаты работы искусственного интеллекта. Например, 32% компаний, хранящих ежедневные контрольные точки, сохраняют данные более года.

Безопасность данных остается основным приоритетом для компаний — 25% респондентов заявили, что именно безопасность является важнейшим аспектом инфраструктуры. Следующим важным фактором стало расширение емкости хранения, на которое ориентированы 18% участников исследования.

Кроме того, компании активно адаптируются к растущим требованиям к хранению данных, внедряя облачные решения, управленческое ПО и методы сжатия данных. В частности, 61% организаций уже используют масштабируемые облачные системы хранения данных, что позволяет эффективно справляться с огромными объемами данных, генерируемых искусственным интеллектом.