Наука и технологии
Сегодня 13:20
В Boeing признали технические проблемы модели 737 MAX
Авиакомпании перестали добавлять лайнер в полетное расписание
Представители крупнейшего производителя самолетов Boeing признали, что в модели 737 MAX имеется ряд недостатков в программном обеспечении. Данное заявление компании обусловлено новостью о том, что буквально неделю назад двум бортовым компьютерам лайнера 737 MAX не удалось связаться друг с другом.
”Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков”, - сообщили в Boeing. Вслед за данным сообщением последовало снижение на 1,9% акций компании, достигнув отметки 325,72 доллара за акцию.
Многие американские авиакомпании, в числе которых American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, заявили, что не будут добавлять данную модель в полетное расписание вплоть до июня текущего года.