В Boeing признали технические проблемы модели 737 MAX

”Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков”, - сообщили в Boeing. Вслед за данным сообщением последовало снижение на 1,9% акций компании, достигнув отметки 325,72 доллара за акцию.

Многие американские авиакомпании, в числе которых American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, заявили, что не будут добавлять данную модель в полетное расписание вплоть до июня текущего года.