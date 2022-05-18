В боевых кораблях США обнаружили трещины. Скорость их плаванья снизили

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В боевых кораблях США обнаружили трещины. Скорость их плаванья снизилиО пострадавших не сообщается
Специалисты обнаружили трещины в корпусе американских прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS). Это привело к тому, что ВМС США ограничили скорость плавания LCS типа Independence.
Причиной появления трещин на корпусе кораблей данной модели стали структурные дефекты. Об этом рассказали представители Военно-морских сил страны.
При этом, как сообщается, военные до сих пор не оценили последствия дефектов. Вместе с тем ведомство не стало уточнять, о каких именно кораблях идёт речь.
Наши зарубежные коллеги уже выяснили, что обнаруженные трещины могут увеличиться в случае, если судна разгонятся до скорости более 15 узлов.
Напомним, что ранее в Сети появился список кораблей, которые США могут списать уже в 2023 финансовом году. Всего в него попали 24 корабля.