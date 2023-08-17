В Болгарии жестоко убили известного криптомагната

Пеев, которому был 41 год, обладал американским и болгарским гражданством и сумел сколотить состояние на криптовалютных инвестициях. Его двоюродный брат сообщил о пропаже мужчины 10 августа, а смерть, по данным следствия, наступила между 8 и 9 августа.

Предполагаемый убийца, Веско Валчинов, был знаком с Пеевым и работал барменом на многих светских вечеринках, где они встречались. Пеев помогал Валчинову вести бизнес в сфере криптовалюты.

Следователи считают, что убийство могло быть связано с деньгами. Тело Пеева было расчленено, а его останки были найдены в канализации.

Валчинов был арестован 13 августа, а ещё один подозреваемый, Константин Суботинов, также был задержан за помощь в сокрытии тела.