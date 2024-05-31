В больнице Гонконга внедрили роботов для помощи хирургам

Новая технология позволяет планировать операцию заранее на основе компьютерных томограмм пациента. Робот помогает хирургу с высокой точностью установить специальные винты для коррекции позвоночника. Ранее винты вводились вручную, полагаясь на опыт и знания хирурга. Робот же снижает риск ошибок и повышает эффективность операции.

По словам врачей, эта технология предлагает пациентам передовые методы лечения и помогает хирургам добиваться наилучших результатов. Применение роботов в хирургии позвоночника повышает точность операций, снижает количество повторных вмешательств и сокращает сроки пребывания пациентов в больнице.

Врачи ожидают, что в будущем роботы получат еще более широкое применение в спинной хирургии, позволяя проводить операции быстрее и сокращать очереди на лечение.