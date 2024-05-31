Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 22:27
1 мин.

В больнице Гонконга внедрили роботов для помощи хирургам

Во время сложных операций на позвоночнике
Впервые в больнице Гонконга внедрили роботов для помощи хирургам при сложных операциях на позвоночнике. С октября 2023 года врачами из Университета Гонконга совместно проведены уже 20 таких операций с применением робота-ассистента.
В больнице Гонконга внедрили роботов для помощи хирургам

© Ferra.ru

Новая технология позволяет планировать операцию заранее на основе компьютерных томограмм пациента. Робот помогает хирургу с высокой точностью установить специальные винты для коррекции позвоночника. Ранее винты вводились вручную, полагаясь на опыт и знания хирурга. Робот же снижает риск ошибок и повышает эффективность операции.

По словам врачей, эта технология предлагает пациентам передовые методы лечения и помогает хирургам добиваться наилучших результатов. Применение роботов в хирургии позвоночника повышает точность операций, снижает количество повторных вмешательств и сокращает сроки пребывания пациентов в больнице.

Врачи ожидают, что в будущем роботы получат еще более широкое применение в спинной хирургии, позволяя проводить операции быстрее и сокращать очереди на лечение.

В больнице Гонконга внедрили роботов для помощи хирургам
© The University of Hong Kong
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
,
#медицина