В браузере Firefox появился офлайн-переводчик без необходимости подключаться к Сети

Сегодня в 09:03
1 мин.
В браузере Firefox появился офлайн-переводчик без необходимости подключаться к СетиНо его надо сначала установить в виде плагина
Компания Mozilla добавила в свой браузер очень полезную функцию — офлайн-переводчик. В отличие от решений большинства конкурентов, новинка не полагается на облачную обработку.
Весь процесс машинного обучения происходит прямо на вашем компьютере. Правда, по умолчанию функция недоступна — её надо скачать в виде плагина. Называется она Firefox Translations.
По словам экспертам, свежая разработка Mozilla в первую очередь интересна тем, что она позволяет пользователю меньше зависеть от облачных технологий. Созданием технологии, помимо специалистов IT-гиганта, также занимались сразу несколько европейских университетов.
Стоит отметить, что итоговый перевод при помощи Firefox Translations и вправду получается достаточно адекватным. Как минимум, он не уступает технологиям большинства конкурентов.