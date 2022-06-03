В браузере Firefox появился офлайн-переводчик без необходимости подключаться к Сети

Весь процесс машинного обучения происходит прямо на вашем компьютере. Правда, по умолчанию функция недоступна — её надо скачать в виде плагина. Называется она Firefox Translations.

По словам экспертам, свежая разработка Mozilla в первую очередь интересна тем, что она позволяет пользователю меньше зависеть от облачных технологий. Созданием технологии, помимо специалистов IT-гиганта, также занимались сразу несколько европейских университетов.

Стоит отметить, что итоговый перевод при помощи Firefox Translations и вправду получается достаточно адекватным. Как минимум, он не уступает технологиям большинства конкурентов.