В браузере от создателей Opera заблокировали собирающую данные о пользователях технологию Google

Речь о FLoC, с помощью которой Google отслеживает поведение пользователей, чтобы впоследствии направить эти данные рекламодателям без использования файлов cookie. Отмечается, что FLoC сфокусирована на поведении каждого пользователя и даже делит всех на определенные категории. К примеру, по поиску лекарственных препаратов. Таким образом данные о запросах и действиях пользователей в сети, предполагаемом возрасте и особенностях характера, могут быть получены любым сайтом.

Помимо того, что в браузере заблокировали “шпионскую” технологию Google, обновление также добавило в него разработку Cookie Crumbler, благодаря которой пользователи могут забыть о назойливых предупреждениях о файлах cookie.