В Бразилии хирург провёл операцию на плечевом суставе в гарнитуре Vision Pro

Гоббато рассказал, что в ходе артроскопии плечевого сустава — малоинвазивного хирургического вмешательства, когда через несколько проколов внутрь сустава вводится оптика, — он мог наблюдать за процессом на виртуальном экране, по формату похожем на кинотеатрельный. Врач подчеркнул, что получал изображение в высоком разрешении и мог одновременно видеть как виртуальные, так и реальные объекты.

Отдельно хирург отметил динамический диапазон камер Vision Pro. Камеры устройства, несмотря на хирургические лампы высокой интенсивности, из-за которых трудно снимать объекты, передавали качественное изображение, не затемняя какие-либо участки.

«При артроскопии плечевого сустава используется камера внутри сустава, и хирурги проводят операцию, глядя прямо на экран. С помощью этого устройства стало возможным разместить экран кинематографического размера с высоким разрешением, а также проводить осмотр пациента и создавать 3D-модели в режиме реального времени», — поделился Гоббато.