В Бразилии представили самолёты на электрических и водородных двигателях

Всего представлено четыре самолёта: гибридно-электрический девятиместный E9-HE, электрический девятиместный E9-FE, водородный девятнадцатиместный E19-H2FC и водородный Е50-H2GT, рассчитанный на 30-35 пассажиров.

Отмечается, что гибридно-электрический E9-HE будет готов к 2030 году. Этот самолёт получит два электромотора, которые будут активироваться при взлёте и посадке в дополнении к обычному поршневому двигателю. Дальность его полёта — 926 километров.

Электрический E9-FE и водородный H2FC будут готовы к 2035 году. Электрический будет отличаться от предыдущей машины меньшим временем полёта: он рассчитан на 370 км. Также он получит удлинённое крыло и один винт по центру T-образного хвоста. Водородный будет иметь два хвостовых электродвигателя, он также рассчитан на 370 км.

Замыкает список водородный Е50-H2GT. Этот самолёт будет готов к 2040 году, получит газотурбинный двигатель и две силовые установки, работающие на водороде или на авиатопливе. Машина сможет пролетать на водороде примерно 648 км, на обычном — 926 км.