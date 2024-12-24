В Бразилии приостановили строительство завода BYD из-за условий работы

К 26 декабря обе компании обязаны отчитаться перед бразильским регулятором об устранении недочётов и нарушений. Во время проверки было выявлено, что на стройплощадке не соблюдались даже минимальные требования безопасности и санитарные нормы. При этом и условия труда были едва ли не «рабскими», и проживание было «ужасным». Сообщается, что в одном помещении мог проживать 31 сотрудник, кровати не имели матрасов, и на всех была всего одна ванная комната, а рабочий день начинался в 5:30.

В отношении оплаты труда, если человек увольнялся через полгода после трудоустройства, то работодатель мог не выплатить зарплату, также компания вычитала стоимость перелёта в Бразилию и обратно.

В свою очередь, китайский автоконцерн BYD заявил, что разорвал отношения с Jinjiang Group и пообещал защитить субподрядчиков от подобного произвола, а рабочих переселить в отели.