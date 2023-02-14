В Бразилии разрешили использовать криптовалюту для оплаты налогов

В Бразилии разрешили использовать криптовалюту для оплаты налоговПрогрессивненько
Крупнейший государственный банк Бразилии Banco do Brasil заключил партнёрство с финтех-компанией Bitfy. В рамках совместного проекта они намерены дать пользователям возможность оплачивать налоги с помощью криптовалюты.
Фото: Indicator.Ru
Сообщается, что венчурное подразделение Banco do Brasil инвестировало в компанию Bitfy, которая разработала эту инициативу. Новая услуга позволит клиентам банка мгновенно конвертировать криптовалюту на своих счетах в бразильские реалы и уплачивать налоги с помощью приложения Bitfy.
Отметим, что на сегодняшний день Бразилия является лидером по внедрению цифровых платежей в Южной Америке. Она также предпринимает множественные шаги по регулированию криптовалютных активов.
Власти и финансовые учреждения страны готовятся к повсеместному использованию национальной цифровой валюты. Благодаря тому, что Banco do Brasil внедряет платежи цифровыми активами для уплаты налогов, банк позиционирует себя в авангарде цифровой финансовой революции в Бразилии.