В Бразилии разрешили использовать криптовалюту для оплаты налогов

Сообщается, что венчурное подразделение Banco do Brasil инвестировало в компанию Bitfy, которая разработала эту инициативу. Новая услуга позволит клиентам банка мгновенно конвертировать криптовалюту на своих счетах в бразильские реалы и уплачивать налоги с помощью приложения Bitfy.

Отметим, что на сегодняшний день Бразилия является лидером по внедрению цифровых платежей в Южной Америке. Она также предпринимает множественные шаги по регулированию криптовалютных активов.

Власти и финансовые учреждения страны готовятся к повсеместному использованию национальной цифровой валюты. Благодаря тому, что Banco do Brasil внедряет платежи цифровыми активами для уплаты налогов, банк позиционирует себя в авангарде цифровой финансовой революции в Бразилии.