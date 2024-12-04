В Британии Apple засудят за комиссию в 30% для разработчиков

Опубликовано 04 декабря 2024, 05:151 мин.
В Британии Apple засудят за комиссию в 30% для разработчиковРазработчики требуют почти $1 млрд
Британские разработчики приложений для устройств Apple подали к компании коллективный иск, объединяющий требования 13 тысяч человек. Разработчики хотят оспорить законность сбора американской корпорацией комиссии в 30% от пользовательского платежа.
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Эта комиссия является стандартной для Apple и применяется во всех странах, кроме Евросоюза. Однако Великобритания не является субъектом ЕС, поэтому местные разработчики обратились в суд.
Претензии сводятся к тому, что Apple с 25 июля 2017 года взимала с британских разработчиков 30% комиссионных при реализации ими приложений или оформлении подписки в App Store. В иске фигурирует сумма в $995 млн, которые истцы хотят взыскать с Apple.
Сейчас иск проходит все инстанции: трибунал по конкуренции его уже пропустил, теперь дело за Высоким судом.