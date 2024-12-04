В Британии Apple засудят за комиссию в 30% для разработчиков

Эта комиссия является стандартной для Apple и применяется во всех странах, кроме Евросоюза. Однако Великобритания не является субъектом ЕС, поэтому местные разработчики обратились в суд.

Претензии сводятся к тому, что Apple с 25 июля 2017 года взимала с британских разработчиков 30% комиссионных при реализации ими приложений или оформлении подписки в App Store. В иске фигурирует сумма в $995 млн, которые истцы хотят взыскать с Apple.

Сейчас иск проходит все инстанции: трибунал по конкуренции его уже пропустил, теперь дело за Высоким судом.