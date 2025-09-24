В Британии арестовали хакера, атаковавшего европейские аэропорты

При этом речь идёт о серьёзных кибератаках, нарушивших работу систем регистрации Collins Aerospace, что вызвало массовые задержки и отмены рейсов. Атаки привели к использованию ручной регистрации.

RTX, материнская компания Collins Aerospace, подтвердила связь инцидента с программой-вымогателем, но не раскрыла деталей. В понедельник Европейское агентство кибербезопасности ENISA сообщило о кибератаке.

Как сообщает TechCrunch, расследование в отношении хакера и его возможных подельников продолжается.