В Британии арестовали хакера, атаковавшего европейские аэропорты

Опубликовано 24 сентября 2025, 23:411 мин.
В Британии арестовали хакера, атаковавшего европейские аэропортыНо выпустили под залог
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о задержании подозреваемого в атаке посредством программы-вымогателя на аэропорты Брюсселя, Берлина, Дублина и Хитроу. Арест был проведён во вторник в Западном Суссексе, но подозреваемый освобождён под залог.
При этом речь идёт о серьёзных кибератаках, нарушивших работу систем регистрации Collins Aerospace, что вызвало массовые задержки и отмены рейсов. Атаки привели к использованию ручной регистрации.
RTX, материнская компания Collins Aerospace, подтвердила связь инцидента с программой-вымогателем, но не раскрыла деталей. В понедельник Европейское агентство кибербезопасности ENISA сообщило о кибератаке.
Как сообщает TechCrunch, расследование в отношении хакера и его возможных подельников продолжается.