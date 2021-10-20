В Британии будут добывать золото из выброшенных в мусор смартфонов и ноутбуков

По информации агентства BBC, Королевский монетный двор Британии принял такое решение из-за растущего в мире объёма выброшенной электроники, суммарный вес которой составил 57 млн тонн. По мнению представителей монетного двора, если эту тенденцию не остановить, общий вес электронного мусора к 2030 году достигнет 74 млн тонн.

Но бороться с этим предложили с помощью извлечения из электроники драгоценных металлов: золота, серебра, меди и палладия. Именно их позволяет «достать» из электроники технология канадского стартапа Excir, с которым монетный двор подписал соответствующее соглашение.

Как отмечается, технология уже протестирована и принесла результат: было получено золото чистой пробы — 999,9.

Также отмечено, что технология позволяет извлекать драгоценные металлы при комнатной температуре, что позволит перерабатывать их на территории монетного двора, а не на плавильных заводах. Что, по информации источника, значительно удешевит этот процесс.