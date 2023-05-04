В Британии для борьбы с мошенничеством запретят названивать незнакомым людям в рекламных целях

Для борьбы с таким размахом мошенничества правительство Великобритании объявило о создании специального отдела, в который войдут 500 сотрудников. Сейчас этой проблематикой занимаются 120 человек.

В частности, отдел будет заниматься контролем незапрашиваемых звонков о криптовалютах и финансовых продуктах, в том числе страховках. Обзванивать холодных клиентов будет запрещено даже легальным компаниям.