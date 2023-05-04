В Британии для борьбы с мошенничеством запретят названивать незнакомым людям в рекламных целях

14:06, 04 мая 2023
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В Британии для борьбы с мошенничеством запретят названивать незнакомым людям в рекламных целяхМошенничество достигло небывалого размаха
Великобританию захлестнула волна телефонного и интернет-мошенничества. Злоумышленники предлагают холодным клиентам — тем, кому звонят впервые — различные заведомо провальные криптовалютные схемы и фиктивные страховки. В настоящее время известно о том, что уже пострадало порядка 41 млн граждан — от рассылки мошеннических смс и звонков.
Для борьбы с таким размахом мошенничества правительство Великобритании объявило о создании специального отдела, в который войдут 500 сотрудников. Сейчас этой проблематикой занимаются 120 человек.
В частности, отдел будет заниматься контролем незапрашиваемых звонков о криптовалютах и финансовых продуктах, в том числе страховках. Обзванивать холодных клиентов будет запрещено даже легальным компаниям.