В Британии испытали военный катер, который может плавать, как субмарина

Компания SubSea Craft спустила на воду катер VICTA 9 сентября. Он предназначен для быстрой и скрытной доставки 8 боевых пловцов в зону высадки. Это будет обеспечиваться как быстрым надводным ходом со скоростью 55,6 км/ч и максимальным расстоянием в 463 км, так и подводным – 14,8 км/ч, максимальное расстояние – 46,3 км. Отмечается, что погружаться катер способен за 2 минуты. Катер призван заменить минисубмарины, а вместе с ними и все другие средства передвижения, которые традиционно используются для перевозки личного состава таких подразделений.

Корпус VICTA будет сделан из углеродных композитных материалов, его передвижение над водой будет обеспечивать ДВС мощностью 725 л/с, а под водой – 2 электромотора по 20 кВт. Контролировать глубину погружения будут с помощью 4 горизонтальных гребных винтов. Катер пройдёт серию испытаний с октября по январь на суше, в течение января-февраля пройдут испытания на воде, а с февраля по март – подводные.