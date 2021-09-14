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В Британии испытали военный катер, который может плавать, как субмарина

Он сможет перевозить личный состав даже под водой
Британская компания SubSea Craft объявила об испытаниях военного катера VICTA, который предназначен для доставки боевых пловцов в зону высадки. Особенность катера заключается в возможности как надводного, так и подводного передвижения.
В Британии испытали военный катер, который может плавать, как субмарина

Компания SubSea Craft спустила на воду катер VICTA 9 сентября. Он предназначен для быстрой и скрытной доставки 8 боевых пловцов в зону высадки. Это будет обеспечиваться как быстрым надводным ходом со скоростью 55,6 км/ч и максимальным расстоянием в 463 км, так и подводным – 14,8 км/ч, максимальное расстояние – 46,3 км. Отмечается, что погружаться катер способен за 2 минуты. Катер призван заменить минисубмарины, а вместе с ними и все другие средства передвижения, которые традиционно используются для перевозки личного состава таких подразделений.

Корпус VICTA будет сделан из углеродных композитных материалов, его передвижение над водой будет обеспечивать ДВС мощностью 725 л/с, а под водой – 2 электромотора по 20 кВт. Контролировать глубину погружения будут с помощью 4 горизонтальных гребных винтов. Катер пройдёт серию испытаний с октября по январь на суше, в течение января-февраля пройдут испытания на воде, а с февраля по март – подводные.