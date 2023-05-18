В Британии криптовалюту могут приравнять к казино

07:03, 18 мая 2023
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В Британии криптовалюту могут приравнять к казиноОднорукий цифровой бандит
Комитет казначейства Великобритании предложил приравнять торговлю криптовалютами к азартным играм.
В качестве причины такого решения они назвали тот факт, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, не подкреплены никакими реальными активами. То есть в них нет «реальной стоимости».
По мнению ведомства, торговля криптовалютой работает как казино — вы можете как увеличить свой капитал, так и потерять всё. Именно поэтому в Великобритании предлагают регулировать торговлю криптовалютами как азартные игры.
Казначейство также предупредило, что нельзя считать торговлю криптовалютами безопасной финансовой услугой. Это может ввести людей в заблуждение и заставить их думать, что торговать цифровыми деньгами безопасно, хотя на самом деле это не так.