В Британии криптовалюту могут приравнять к казино

В качестве причины такого решения они назвали тот факт, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, не подкреплены никакими реальными активами. То есть в них нет «реальной стоимости».

По мнению ведомства, торговля криптовалютой работает как казино — вы можете как увеличить свой капитал, так и потерять всё. Именно поэтому в Великобритании предлагают регулировать торговлю криптовалютами как азартные игры.

Казначейство также предупредило, что нельзя считать торговлю криптовалютами безопасной финансовой услугой. Это может ввести людей в заблуждение и заставить их думать, что торговать цифровыми деньгами безопасно, хотя на самом деле это не так.