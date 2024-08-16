В Британии легализовали доставку дронами

Опубликовано 16 августа 2024, 07:45
1 мин.
В Британии легализовали доставку дронамиБудущее уже на пороге
В Великобритании легализовали доставку товаров с помощью дронов, разрешив использовать беспилотные летательные аппараты вне поля зрения оператора.
Это нововведение позволяет компаниям, таким как Amazon, внедрять более эффективные и автономные системы доставки.
Amazon уже успешно применяет дроны для доставки заказов в США и планирует запустить аналогичную услугу в Великобритании к концу этого года.
Беспилотники компании смогут доставлять грузы весом до 2 кг, что станет значительным шагом в развитии логистики.
Кроме того, Amazon объявила о намерении запустить доставку дронами и в Италии.
Для этих целей компания разрабатывает новый беспилотник MK30, который будет использоваться как в Европе, так и в Великобритании. Легализация таких технологий может существенно изменить рынок доставки, делая его быстрее и экологичнее.