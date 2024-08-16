В Британии легализовали доставку дронами

Это нововведение позволяет компаниям, таким как Amazon, внедрять более эффективные и автономные системы доставки.

Amazon уже успешно применяет дроны для доставки заказов в США и планирует запустить аналогичную услугу в Великобритании к концу этого года.

Беспилотники компании смогут доставлять грузы весом до 2 кг, что станет значительным шагом в развитии логистики.

Кроме того, Amazon объявила о намерении запустить доставку дронами и в Италии.

Для этих целей компания разрабатывает новый беспилотник MK30, который будет использоваться как в Европе, так и в Великобритании. Легализация таких технологий может существенно изменить рынок доставки, делая его быстрее и экологичнее.