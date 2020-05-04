В Британии начнут использовать "паспорт иммунитета" для выявления нарушителей карантина

Так, по словам журналистов, правительство страны уже сейчас ведет переговоры с различными стартапами, в результате чего планируется создать полноценную систему цифровых удостоверений личности. С их помощью соответствующие органы смогут крайне быстро проверить, что пользователь невосприимчив к вирусу и не обязан находиться на карантине. Tech Times отдельно отмечает, что согласно их данным, данный паспорт планируется в течение ближайших 12 месяцев.

”Конечно, мы понимаем, что мы еще не определили, на сколько человек может получить иммунитет. Нам нужно больше данных об этом, но мы хотим иметь запасной вариант на случай скорого выхода из карантина”, — рассказал анонимный источник издания в правительстве Великобритании.