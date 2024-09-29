В Британии новый социальный законопроект назвали «хартией финансовых шпионов»

Правозащитные организации, защищающие права на неприкосновенность частной жизни, раскритиковали законопроект, сравнивая его с «хартией финансовых шпионов». Как отмечается, система социального обеспечения уже обходится налогоплательщикам почти в 10 млрд фунтов стерлингов в год, а из-за пандемии расходы увеличились до 35 млрд.

В правительстве Британии заявляют, что стремятся сэкономить 1,6 млрд фунтов стерлингов на протяжении следующих пяти лет путём принятия закона о мошенничестве, ошибках и долгах. Законопроект предусматривает и обмен данными между банками и другими финансовыми учреждениями для выявления мошенничества, но общественники видят в этом уловку и возможность для слежки.