В Британии обеспокоились «заваленностью» сельской местности ЦОДами для работы ИИ

Местным и региональным властям предлагается предоставить свои варианты для создания «специализированных очагов развития инфраструктуры ИИ» и привлечь «миллионы частных инвестиций». Предполагается, что «идеальные» места для этих зон будут иметь крупные энергосети и такая инфраструктура, как собственные ядерные реакторы, солнечные станции и ветряные электростанции.

Одним из проектов, рассматриваемых для размещения дата-центров, является списанная электростанция, которая уже имеет подключение к электросети и может быть введена в эксплуатацию быстрее, чем новая серверная ферма.

ЦОДы планируется строить в сельской местности, но оказалось, что вместе с тем, что такие места не подходят для заявленных целей, так как требуют развитой инфраструктуры, так ещё и инвестиции для таких проектов привлечь крайне трудно. Поэтому в правительстве появились как лоббисты этих проектов, так и те, кто опасается, что недостроенные ЦОДы, окажутся «слишком дорогими белыми слонами» и будут заброшены в сельской местности по всей стране.