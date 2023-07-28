В Британии оценили российские вертолёты Ка-52

23:57, 28 июля 2023
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В Британии оценили российские вертолёты Ка-52Это серьёзная опасность для ВСУ
С одного из ежедневных брифингов министерства обороны Великобритании просочилась информация о беспокойстве британских военных из-за применения Россией на линии боевого соприкосновения с ВСУ разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и модернизированных Ка-52М.
По мнению британских военных, эти вертолёты представляют для украинской армии серьёзную угрозу в силу недосягаемости для ПВО, так как могут запускать противотанковые ракеты на расстоянии 15 км. Вооружение Ка-52 и Ка-52М включает ракеты «Изделие 305».
В британском МО считают, что усиление Россией соединений в зоне СВО этими вертолётами, не сулит ВСУ ничего хорошего.