В Британии появилась неизвестная ранее мутация COVID-19

Речь идёт о так называемой версии COVID-19 под названием AY.4.2. Как пишет Financial Times, ссылаясь на британских учёных, новый штамм «обладает большей контагиозностью, чем предыдущие варианты инфекции».

По мнению специалистов, он примерно на 10-15% заразнее дельта-штамма, который до сих пор остаётся наиболее распространённым в мире.

Причиной возникновения новой разновидности COVID-19 называются рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании, а также увеличение числа госпитализированных и умерших пациентов. Связано это в первую очередь с тем, что в стране, в отличие от соседних государств, плохо справляются с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.