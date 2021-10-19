В Британии появилась вакансия «аналитик Симпсонов» из-за пророчеств мультфильма

Поэтому вакансия так и называется — «аналитик Симпсонов», пишут «Известия» со ссылкой на вакансию. По сообщениям, кандидат должен обладать аналитическим мышлением и быть способным соединить все причинно-следственные связи в сериале. Предпочтение будут отдавать тому, кто хорошо разбирается в сюжете сериала и понимает его концепцию.

По словам авторов вакансии, они открыли её потому, что в «Симпсонах» не раз были показаны события, которые сначала воспринимались как выдумка, но в итоге всё это сбылось. К примеру, полёт Ричарда Брэнсона в космос. Также в сериале есть отсылки к началу пандемии коронавируса и штурму Капитолия в США, произошедшему в январе 2021 года. «Не секрет, что авторам мультсериала «Симпсоны» загадочным образом много раз удавалось предугадывать будущее. Выборы президентов, пандемии, результаты соревнований — словом, всё, о чем мы сейчас уже знаем. Группа единомышленников, работающая в PlatinCasino, решила опытным путём изучить это явление», — говорится в описании вакансии.

Всё это сподвигло авторов вакансии начать поиски человека, который сможет определить, какие ещё события смогут сбыться и как быстро.

«Аналитик» должен будет в течение 8 недель смотреть сериал и делать отчёт по каждой серии. За свою работу этот человек получит €6 тысяч.