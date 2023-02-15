В Британии пожаловались на слишком большое количество китайских дронов в полиции

Оказалось, что порядка 70% всех дронов, состоящих на службе британской полиции, произведены всемирно известной китайской компанией DJI. По мнению некоторых силовиков, из-за использования китайских БПЛА через приложение DJI может произойти утечка служебной и любой другой информации.

Также, по мнению британцев, приложение для управления китайскими дронами может загружать с устройства оператора любую информацию, что всерьёз подрывает безопасность британских госслужб.