В Британии признались в бессилии при перехвате российской ракеты «Кинжал»

Речь идёт о способности перехватить российские баллистические ракеты, в том числе ракетного комплекса «Кинжал». По словам эксперта, если Россия всё же решит нанести удар, то данный момент может сделать Соединённое Королевство чрезвычайно уязвимым.

У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты Эндрю Футтер

Напомним, что ранее аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд рассказал о размещении Россией своего «супероружия» — комплекса «Кинжал» в пределах потенциального удара по британской территории. В том числе в Калининграде.