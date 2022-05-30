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В Британии признались в бессилии при перехвате российской ракеты «Кинжал»И вряд ли в ближайшее время что-то будет изменено
В Сети появился материал, в котором специалист по международным отношениям из Лестерского университета в Великобритании, профессор Эндрю Футтер, признался как минимум в одной слабости вооружённых сил страны.
Речь идёт о способности перехватить российские баллистические ракеты, в том числе ракетного комплекса «Кинжал». По словам эксперта, если Россия всё же решит нанести удар, то данный момент может сделать Соединённое Королевство чрезвычайно уязвимым.
У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты Эндрю Футтер
Напомним, что ранее аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд рассказал о размещении Россией своего «супероружия» — комплекса «Кинжал» в пределах потенциального удара по британской территории. В том числе в Калининграде.