В Британии рассказали об отсутствии в мире защиты от российской ракеты «Циркон»

Меркурис подчеркнул, что от этой ракеты ни у кого в мире не существует защиты. По его словам, Россия внедряет всё больше различных видов ракет, за счёт чего российская армия уже нанесла украинской инфраструктуре «гигантский ущерб».

Гиперзвуковые ПКР 3М22 «Циркон» разработаны НПО машиностроения, от других подобных ракет отличаются кратно большей скоростью полёта. В качестве носителей для «Цирконов» будут предназначены подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», а также фрегаты проекта 22350.

«Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять всё больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских ударах против Украины используют гиперзвуковую ракету "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность», — рассказал эксперт в ходе подкаста.