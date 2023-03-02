В Британии YouTube обвинили в незаконном сборе данных детей

Жалобы поступили от благотворительной организации 5Rights и отца троих детей. В заявлении сказано, что YouTube нарушает права детей на конфиденциальность, незаконно собирая данные об их местоположении, историю просмотра, а также информацию о детских предпочтениях.

Если факт подобных нарушений подтвердится, YouTube могут назначить штраф в размере 4% от годовой выручки по всему миру.

«Как регулирующий орган мы хотим, чтобы данные детей в интернете были защищены. В противном случае, мы примем меры», — заявил замруководителя ICO Стивен Боннер.